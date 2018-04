Cas, via a lavori sulla A18, tra Messina e Taormina

L'immediato avvio di alcuni interventi da eseguire sull'autostrada Messina-Catania, in entrambe le direzioni di marcia tra la barriera di Tremestieri e lo svincolo di Taormina, è stato disposto dal direttore generale del Consorzio per le autostrade siciliane (Cas), Leonardo Santoro. Saranno eseguiti in presenza di traffico, in orario diurno e notturno.

Questi i lavori da eseguire: il ripristino di tratti saltuari di pavimentazione (fine lavori il 13 aprile), la sostituzione delle barriere incidentate (entro 1 giugno), il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale (fine lavori 1 giugno). Per eseguire tutti gli interventi sarà necessario parzializzare la carreggiata chiudendo, di volta in volta, la corsia di emergenza, marcia e sorpasso. Viabilità con limite di velocità di 60 km/h e divieto di sorpasso. Negli svincoli il limite scende a 40 km/h.

"Sono lavori necessari per la messa in sicurezza della tratta - ha sottolineato Santoro - e vogliamo approfittare del bel tempo per realizzarli. Una scommessa per liberare nel periodo estivo il maggior numero di cantieri, dando una diversa visibilità alla Messina-Catania. Infine, per quanto riguarda la Galleria Sant'Alessio ho sollecitato la direzione lavori e l'impresa appaltatrice a concludere tutte le procedure atte a consentire la sua imminente riapertura in sicurezza".