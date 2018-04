Trovato morto a San Raineri

Il cadavere di un uomo, di età apparentemente compresa fra 30 e 40 anni, è stato scoperto stamattina in una grotta a San Raineri. Il corpo era parzialmente annerito dal fumo poiché all'interno dell'alloggio di fortuna era divampato un incendio. Probabilmente il clochard aveva acceso un fuoco per riscaldarsi ma non è riuscito a controllarlo. Poi le esalazioni lo hanno ucciso. A fare la scoperta un altro senzatetto che ha avvertito il 118 e la Polizia intervenuti sul posto. Indagini sono in corso per risalire all'identità dell'uomo, forse un extracomunitario, che non aveva con sé documenti. La grotta è stata posta sotto sequestro dalla Polizia ed il cadavere trasportato all'obitorio del Policlinico a disposizione dell'autorità giudiziaria.