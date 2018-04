“Borgo dei Borghi”, la splendida Castroreale è seconda

Non riesce a bissare l’exploit di Montalbano Elicona, ma poco importa, perché sempre di uno straordinario successo si tratta. Di un’investitura a livello nazionale della quale essere orgogliosi.

Seconda posizione per Castroreale nella competizione “Borgo dei Borghi 2018”. Nella graduatoria finale il centro montano della nostra provincia è stato superato da Gradara, bellissimo comune medievale in provincia di Pesaro e Urbino, nelle Marche. Terzo classificato è stato Bobbio, in provincia di Piacenza.

Una scalata in classifica emozionante per Castroreale, scandita posizione dopo posizione durante la trasmissione “Alle falde del Kilimangiaro” di due sere fa, in prima serata su Rai 3, condotta da Camila Raznovich. Un risultato strepitoso che premia l’attività promozionale svolta dallo staff, coordinato dal responsabile Antonino Sapienza, presidente dell’associazione “Proposta Turistica 3.0” e nominato esperto dal sindaco Alessandro Portaro, in stretta collaborazione con la Pro loco “Artemisia”, il gruppo “Amiamo Castroreale”, l’associazione “Andromeda” ed il “Piccolo Museo della Moto”.

La pagina Facebook “Castroreale Borgo dei Borghi 2018” ha fatto registrare fino ad oggi oltre 3 milioni di visualizzazioni, a cui si devono aggiungere quasi 5000 visitatori provenienti da tutta la Sicilia, in meno di quattro mesi.

L’articolo completo potete leggerlo nell'edizione cartacea