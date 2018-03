Quattro incidenti sulla Palermo-Catania

La pioggia battente e la velocità hanno provocato quattro incidenti ieri sera nell'autostrada Palermo Catania e Palermo Messina. Una decina i mezzi coinvolti.

Il più grave che ha paralizzato il traffico in direzione Palermo è avvenuto a Scillato. Un maxi tamponamento che ha coinvolto sette auto. Sotto la pioggia battente sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Buonfornello, i sanitari del 118 e gli uomini dell'Anas. Nello scontro sono rimaste coinvolte un'Audi A4, una Peugeot, un Iveco Daily, una Jaguar, un Iveco Magirus e una Renault Megane. Sette persone coinvolte, tutte portate in ospedale. Ma nessuno ha riportato gravi conseguenze.

Altro incidente si è verificato in direzione Catania nei pressi della zona industriale di Termini Imerese. Qui sono rimaste coinvolte due auto. Anche in questo caso solo danni e senza feriti. Altri due incidenti sulla Palermo Messina al chilometro 167. Qui un'auto è finita sul guard-rail. Anche in questo caso solo danni all'auto così come sulla statale 626 di Caltanissetta nei pressi dell'innesto all'autostrada Palermo Catania. Anche in questo caso l'auto è finita sul guard-rail per la vettura solo danni. L'automobilista è rimasto illeso. (ANSA)