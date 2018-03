Morta ragazza di Cefalù colta da malore in gita scolastica

E' morta nel reparto rianimazione del Policlinico Federico II di Napoli la 14enne di Cefalù, in provincia di Palermo, colta da malore durante una gita scolastica. Cinque giorni fa aveva avuto un arresto cardiaco: le compagne con cui era in albergo hanno subito avvertito il 118. I sanitari erano riusciti con manovre disperate a fare ripartire il battito ma il quadro clinico è apparso subito molto grave. Oggi il cuore della giovane si è di nuovo fermato. Il sindaco di Cefalù, Rosario Lapunzina, ha proclamato il lutto cittadino per il giorno in cui si svolgeranno i funerali.