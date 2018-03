Un seggio senatoriale M5S in Sicilia resta vacante

Tutti i candidati del M5S eletti lo scorso 4 marzo nell'uninominale del Senato in Sicilia erano anche candidati nel plurinominale e pertanto il seggio scattato nella quota proporzionale non potrà essere assegnato; secondo l'orientamento comune, resterà vacante, in quanto la distribuzione dei seggi per palazzo Madama avviene su una rigida base regionale: non può così scattare in un'altra regione col sistema dei resti, come invece accade per la Camera. A meno che la politica non riesca a trovare un'altra 'soluzione'.