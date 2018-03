Sicilia senza piano, Ue blocca 179 mln per l'emergenza rifiuti

Quasi 179 milioni di euro destinati a fronteggiare l’emergenza ambientale in Sicilia sono stati bloccati dalla Commissione europea perchè la Regione non si è ancora dotata di un efficace piano rifiuti. La notizia è uscita a margine del Comitato di Sorveglianza del Por Fesr che si è svolto ieri a Palermo. Si legge infatti a pagina 15 del documento sullo stato di attuazione presentato ieri che "la Commissione ha comunicato il mancato soddisfacimento della Cexa (condizionalità ex ante settoriale ndr) a causa della carenza di un piano regionale di gestione dei rifiuti coerente con le previsioni della direttiva 98/2008/CE, pertanto i pagamenti risultano sospesi".



Per Franco Garufi questa si presenta, scrive sul portale del Centro Pio La Torre, "come la principale esigenza di ordine politico che andrà risolta in sede di coordinamento con l'attività del presidente della Regione nella qualità di commissario delegato all’emergenza rifiuti". Riguardo allo stato di attauzione del Fesr più in generale, inoltre, le previsioni di spesa alla fine dell’anno in corso ammontano ad appena 548.670.370 euro. Mancano, insomma, tra 171 e 218 milioni per raggiungere i target previsti dalla Commissione, pena l’avvio delle procedure di disimpegno. Garufi sottolinea, infine, che "è essenziale rendere effettiva l’attuazione del Piano di rafforzamento amministrativo che costituisce la pre-condizione fondamentale per qualificare ed accelerare la spesa".