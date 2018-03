Videopoker illegali, Gdf multa per 200mila euro

Quattro videopoker che non erano collegati alla rete telematica dell'Amministrazione Finanziaria sono stati sequestrati in un bar di Marina di Ragusa da militari del Comando Provinciale di Ragusa in stretta sinergia con gli operatori dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Al titolare del bar e al proprietario dei videopoker sono state contestate sanzioni penali e amministrative per oltre 200 mila euro, che saranno irrogate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.