Banda in azione al Conad, rubati 20mila euro

Un furto è stato messo a segno nella notte all’interno del supermercato Conad di contrada Case Nuove Russo a Patti. Sarebbe ingente il bottino. Anche se ancora non è stato quantificato l'importo esatto sembrerebbe che il denaro portato via dai malviventi ammonterebbe a circa 20mila euro. Parte delle somme prelevate dai ladri erano ancora nelle casse, mentre la parte maggiore del bottino è stata trafugata dalla cassaforte custodita negli uffici amministrativi. I malviventi avrebbero utilizzato la fiamma ossidrica per aprirla e prendere il denaro.

Secondo gli agenti della polizia di stato del commissariato di Patti, diretta dal vice questore aggiunto Giusi Interdonato, ad eseguire il colpo sarebbe stata una banda ben organizzata. Anche perchè i malviventi hanno anche manomesso l'impianto di videosorveglianza. Al momento la polizia indaga a 360 gradi, non tralasciando alcuna pista.