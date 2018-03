Muore folgorato dentro cementificio

Alessandro Damasco, di 36 anni, è morto folgorato dentro un cementificio abbandonato ex Sicomed a Palermo in via Fondo Gallo, nel rione Bonagia. Non è escluso che si trovasse all'interno della struttura per rubare cavi di rame. La vittima è stato trasportata dai familiari all'ospedale Cervello; i medici hanno tentato di tutto per rianimarlo ma senza successo. Sulla vicenda sono in corso indagini della Polizia di Stato.