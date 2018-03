25 senatori eletti in Sicilia, 17 sono del M5s

Sono venticinque i senatori che la Sicilia elegge, e di questi ben 17 sono i seggi assegnati al Movimento 5 stelle, nove all'uninominale e otto nel proporzionale.

Gli altri partiti, rimasti a zero nei collegi uninominali della Sicilia, ottengono senatori soltanto nel proporzionale: tre a Forza Italia, due al Partito democratico e uno a testa a Lega, Fratelli d'Italia e Liberi e Uguali.

Tra gli eletti il presidente del Senato e leader di Leu, Pietro Grasso, l'ex presidente di Palazzo Madama, Renato Schifani per Fi, assieme alle colleghe di partito Gabriella Giammanco e Urania Giulia Rosina Papatheu. Completano il quadro dei senatori del centrodestra l'avvocato Giulia Bongiorno per la Lega e l'ex sindaco di Catania, Raffaele Stancanelli presente nelle liste di Fdi per Diventerà Bellissima.

Due i senatori del Pd: il sottosegretario Davide Faraone e l'ex deputata regionale Valeria Sudano

Sono 17 i seggi conquistati dal M5s a Palazzo Madama: Steni di Piazza, Loredana Russo, Francesco Mollame, Pietro Lorefice, Gaspare Marinello, Grazia D'Angelo, Tiziana Grado, Giuseppe Pisani, Antonella Campagna, Maurizio Santangelo, Cinzia Leone, Fabrizio Trentacoste, Mario Giarrusso, Cristiano Anastasi, Barbara Floridia e Nunzia Catalfo. Quest'ultima è stata eletta anche nell'uninominale e il seggio dovrà essere riassegnato, ma non in Sicilia, dove tutti i candidati M5s sono stati eletti e non ci sono 'candidati' disponibili.