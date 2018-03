52 seggi della Camera alla Sicilia, 36 al M5s

Trentasei seggi al Movimento 5 stelle, 19 nell'uninominale e 17 nel proporzionale, sei a Forza Italia, quattro al Partito democratico e due ciascuno a Lega, Liberi e Uguali e Fratelli d'Italia. Sono i numeri degli eletti alla Camera dei deputati Sicilia.

Nel Pd hanno conquistato il seggio a Montecitorio il rettore di Messina, Pietro Navarra, il segretario regionale del partito, Fausto Raciti, la figlia dell'ex ministro Salvatore Cardinale, Daniela, e Carmelo Miceli, che subentrano alla ministra Maria Elena Boschi eletta all'uninominale a Bolzano.

In Forza Italia gli eletti sono Francesco Scoma, Matilde Siracusano, Giusi Bartolozzi, Antonino Minardo, Antonino Germanà e Stefania Prestigiacomo. L'ex ministra è stata eletta in due collegi in Sicilia, e per legge prende il posto in quello in cui ha ottenuto meno preferenze (Sicilia 02 - 03) e lascia libero il posto in quello in cui ha avuto più voti (Sicilia 01 - 01). Così sale Antonino Germanà al posto di Giovanni Mauro. Nella Lega gli eletti sono Carmelo Lo Monte e Alessandro Pagano.

Fdi ha eletto due donne: Maria Carolina Varchi e Carmela Bucalo. Per LeU alla Camera vanno l'ex segretario della Cgil, Guglielmo Epifani, e Erasmo Palazzotto.

Questi gli eletti del M5s alla Camera: Aldo Penna, Giorgio Trizzino, Roberta Alaimo, Vittoria Casa, Giuseppe Chiazzese, Piera Aiello, Vita Martinciglio, Dedalo Pignatone, Michele Sodano, Andrea Giarrizzo, Francesco D'Uva, Alessio Mattia Villarosa, Giulia Grillo, Simona Suriano, Maria Laura Paxia, Eugenio Saitta, Paolo Ficara, Maria Marzana Marialucia Lorefice, Adriana Vacirca, Valentina D'Urso, Antonio Lombardo, Caterina Licatini, Davide Aiello, Azzurra Cancelleri, Filippo Giuseppe Perconti, Rosalba Cimino, Alessia Mattia Villarosa, Angela Raffa, Santi Cappellani, Gianluca Rizzo. Francesco D'Uva, Giulia Grillo, Simona Suriano, Marialucia Lorefice e Maria Marzana sono stati eletti anche nei collegi uninominali e l'assegnazione dei seggi al loro posto è ancora in corso e potrebbero non bastare i 'non eletti' per mancanza di candidati M5s in Sicilia.