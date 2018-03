Ecco gli eletti col proporzionale in Sicilia

Otto senatori al Movimento 5 stelle, tre a Forza Italia, due al Partito democratico e uno ciascuno alla Lega, a Liberi e uguali e a Diventerà bellissima. E' l'attribuzione dei seggi del Senato in Sicilia con il proporzionale. Tra gli eletti il presidente del Senato e leader di Leu, Pietro Grasso, l'ex presidente di Palazzo Madama, Renato Schifani per Fi, assieme alle colleghe di partito Gabriella Giammanco e Urania Giulia Rosina Papatheu. Completano il quadro dei senatori del centrodestra l'avvocato Giulia Bongiorno per la Lega e l'ex sindaco di Catania, Raffaele Stancanelli presente nelle liste di Fdi per Diventerà Bellissima. Due i senatori del Pd: il sottosegretario Davide Faraone e l'ex deputata regionale Valeria Sudano. I 5stelle ottengono il 'pieno' in Sicilia anche nel proporzionale, eleggendo otto senatori, e portando, assieme ai novi eletti nei collegi uninominale, la squadra di parlamentari a Palazzo Madama del M5s votati nell'Isola. Gli otto eletti nel proporzionale sono: Antonella Campagna, Maurizio Santangelo, Cinzia Leone, Fabrizio Trentacoste, Mario Giarrusso, Cristiano Anastasi, Barbara Floridia e Nunzia Catalfo. Quest'ultima è stata eletta anche nell'uninominale e il seggio dovrà essere riassegnato, ma non in Sicilia, dove tutti i candidati M5s sono stati eletti. (ANSA)