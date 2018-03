LeU, in Sicilia eletti Grasso e Palazzotto

"Nel quadro di un risultato nazionale che giudichiamo insoddisfacente, Liberi e Uguali è comunque riuscita in Sicilia ad eleggere una sua rappresentanza in Parlamento per la prossima legislatura". E' quanto si legge in una nota dell'ufficio stampa di LeU in Sicilia. "Il leader di LeU Pietro Grasso - prosegue - è stato eletto senatore a Palermo. E' stato eletto, sempre a Palermo, il deputato Erasmo Palazzotto. In predicato, inoltre, l'elezione a deputato di Guglielmo Epifani nella Sicilia orientale". "Liberi e Uguali - conclude la nota - sarà quindi in campo, a disposizione per la ricostruzione di una grande forza che sia in grado di rimettere in sintonia gli ideali della sinistra con le profonde e spesso drammatiche trasformazioni della società italiana e degli altri paesi europei".