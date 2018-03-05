MARSALA

Uninominale Senato, eletto Mollame

Uninominale Senato, eletto Mollame

03 - MARSALA
628 sezioni su 628. CANDIDA
(ANSA) - 628 sezioni su 628. CANDIDATO/LISTE VOTI % ---------------------------------------------------------------- MOLLAME FRANCESCO DETTO FRANCO 130.699 48,0 - MOVIMENTO 5 STELLE 126.379 47,8 SCILLA ANTONINO 92.887 34,1 - FORZA ITALIA 59.784 22,6 - LEGA 14.172 5,4 - NOI CON L'ITALIA - UDC 9.016 3,4 - FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 8.460 3,2 RUGGIRELLO PAOLO 32.334 11,9 - PARTITO DEMOCRATICO 27.478 10,4 - +EUROPA 2.172 0,8 - ITALIA EUROPA INSIEME 1.019 0,4 - CIVICA POPOLARE LORENZIN 534 0,2 MAGGIO MARIA LEONARDA 7.123 2,6 - LIBERI E UGUALI 6.789 2,6 GUASTELLA SALVATORE 4.256 1,6 - IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 4.088 1,5 CURRO' ANTONINO 1.858 0,7 - ITALIA AGLI ITALIANI 1.790 0,7 FICARRA GIUSEPPE DAVIDE DETTO DAVIDE 1.491 0,5 - POTERE AL POPOLO! 1.402 0,5 RUGGIERO MAURIZIO 1.014 0,4 - CASAPOUND ITALIA 967 0,4 GIORDANO CATERINA 319 0,1 - PARTITO VALORE UMANO 297 0,1 FOTI ELVIRA 201 0,1 - PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA 186 0,1

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