PALERMO

Uninominale Camera, eletto Penna

Sondaggi, i Cinquestelle gongolano

01 - PALERMO - RESUTTANA-SAN LORENZO
205 sezioni su 205. CANDIDA
(ANSA) - 205 sezioni su 205. CANDIDATO/LISTE VOTI % ---------------------------------------------------------------- PENNA LEONARDO SALVATORE DETTO ALDO 54.389 48,2 - MOVIMENTO 5 STELLE 52.600 48,0 CASCIO FRANCESCO 34.777 30,8 - FORZA ITALIA 24.438 22,3 - LEGA 5.220 4,8 - FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 3.137 2,9 - NOI CON L'ITALIA - UDC 1.451 1,3 PIAMPIANO LEOPOLDO 15.500 13,7 - PARTITO DEMOCRATICO 12.588 11,5 - +EUROPA 1.982 1,8 - ITALIA EUROPA INSIEME 296 0,3 - CIVICA POPOLARE LORENZIN 186 0,2 PALAZZOTTO ERASMO 4.855 4,3 - LIBERI E UGUALI 4.407 4,0 LUCIDO ANNA MARIA 1.400 1,2 - IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 1.351 1,2 BATTAGLIA MARIA GIOVANNA DETTA MARUZZA 934 0,8 - POTERE AL POPOLO! 862 0,8 AMBROSI ROBERTA 365 0,3 - ITALIA AGLI ITALIANI 358 0,3 SIRCHIA CLAUDIA ROSARIA 322 0,3 - CASAPOUND ITALIA 303 0,3 CASULA ALESSANDRO 242 0,2 - PARTITO COMUNISTA 232 0,2 LEONE FRANCESCO 156 0,1 - LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE 141 0,1

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