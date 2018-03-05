Uninominale Senato, vince Lorefice

GELA
05/03/2018
550 sezioni su 550. CANDIDA
(ANSA) - 550 sezioni su 550. CANDIDATO/LISTE VOTI % ---------------------------------------------------------------- LOREFICE PIETRO 92.503 46,7 - MOVIMENTO 5 STELLE 90.129 46,9 CANDURA GIOVANNA 65.315 33,0 - FORZA ITALIA 39.314 20,5 - LEGA 12.324 6,4 - FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 7.631 4,0 - NOI CON L'ITALIA - UDC 3.891 2,0 PETITTO ANNALISA MARIA 27.678 14,0 - PARTITO DEMOCRATICO 22.057 11,5 - +EUROPA 2.048 1,1 - CIVICA POPOLARE LORENZIN 1.777 0,9 - ITALIA EUROPA INSIEME 940 0,5 MAROTTA ANGELO 5.578 2,8 - LIBERI E UGUALI 5.367 2,8 SAUNA SALVATORE 2.468 1,2 - IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 2.367 1,2 MANGIAMELI SANDRA ELISABETTA MARIA 1.215 0,6 - ITALIA AGLI ITALIANI 1.184 0,6 MURATORE PIETRO 1.034 0,5 - POTERE AL POPOLO! 986 0,5 LIPANI FABIO MARIA ROBERTO 784 0,4 - PARTITO VALORE UMANO 722 0,4 ANGRISANO CARLA 772 0,4 - CASAPOUND ITALIA 738 0,4 MARTORANA VALERIO DOMENICO 337 0,2 - PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA 313 0,2 RIVITUSO ANGELA 258 0,1 - LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE 221 0,1
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