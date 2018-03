Musumeci incontrerà i sindaci della Valle del Mela

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, incontrerà, giovedì alle 17 a Palazzo d'Orleans, una delegazione di sindaci della Valle del Mela, per affrontare la questione dell'inceneritore e dell'inquinamento ambientale dell'area in provincia di Messina. "Non mi sottraggo mai al confronto - afferma il governatore - ma rifiuto ogni tentativo di strumentalizzazione elettorale. I delicati temi che siamo chiamati ad affrontare, nel Messinese come nel Siracusano, sono di drammatica attualità e impongono a tutti, a cominciare dai sindaci, sobrietà e responsabilità".