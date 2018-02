Scooter contro un palo, muore un 17enne

Emanuele Di Miceli di 17 anni palermitano è morto in un incidente stradale che si è verificato la scorsa notte in via Libertà a Palermo. Il giovane a bordo dello scooter è finito contro un palo. E' stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all'ospedale Villa Sofia dove è morto attorno alle sei di questa mattina.

I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia municipale di Palermo. I vigili stanno esaminando le immagini dei sistema di videosorveglianza per verificare cosa sia successo