Sgarbi attacca Di Maio, il video diventa virale

Decine di migliaia di commenti, altrettante condivisioni del video. Indignazione ma anche plausi. Il web si è diviso sul video postato ieri sera da Vittorio Sgarbi, direttamente da... una toilette. Nel mirino c'è Luigi Di Maio, candidato premier del Movimento Cinquestelle e avversari diretti nel collegio di Acerra e Pomigliano d'Arco.

"Non usate Guttalax, usate Di Maio" dice Sgarbi nel filmato che è già diventato virale e che ha scatenato il popolo della rete. Il critico d'arte, in corsa per un posto in Parlamento, attualmente è assessore alla Cultura della Regione Siciliana.