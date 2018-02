Dirigente Fn pestato: due fermi per tentato omicidio

Due persone sono state fermate per l'aggressione del segretario provinciale di Forza Nuova Massimo Ursino, pestato ieri sera a Palermo, con l'accusa di tentato omicidio. Si tratta di Giovanni Mancuso, 25 anni, e Carlo Codraro, 27 anni. I due sono stati individuati grazie alle videocamere presenti nella zona dell'aggressione.

I fermati, contrariamente a quanto pubblicato in precedenza, sono Giovanni Codraro, di 25 anni, e Carlo Mancuso, di 27, che hanno precedenti specifici. La polizia di Stato ha denunciato a piede libero per lo stesso reato anche altre quattro persone, tra le quali vi sarebbe una ragazza. Le indagini condotte dagli agenti della Digos, con numerose perquisizioni presso le abitazioni di alcuni soggetti legati ad ambienti della "sinistra antagonista" e presso lo studentato "Malarazza" di via Cavour, hanno consentito di risalire ai presunti responsabili del raid, al quale avrebbero partecipato complessivamente otto persone a volto coperto. Gli investigatori contano di risalire nelle prossime ore anche all'identità degli altri due componenti del commando. Nel corso di alcune perquisizioni gli investigatori hanno sequestrato inoltre numerosi oggetti di interesse investigativo, come indumenti e mazze.