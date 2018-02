Nascondevano 20 kg di droga in un casolare

A Palagonia (Catania) padre e figlio in un casolare di contrada Vanghella nascondevano oltre 17 chili di marijuana, circa 2 di cocaina ed oltre un chilo di hashish. I due, Filippo e Salvatore Brancato, rispettivamente di 50 e 28 anni, sono stati arrestati dai carabinieri per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. I due, ora rinchiusi nel carcere di Caltagirone, devono anche rispondere di detenzione di arma clandestina e relativo munizionamento perché trovati in possesso anche di una pistola Browning calibro 7,65 priva della punzonatura del registro nazionale delle armi completa di caricatore e di sei proiettili e di una pistola giocattolo, replica della Beretta 92, priva del tappo rosso. La droga era sia dentro contenitori a tenuta stagna seppelliti nel terreno, sia in botole appositamente ricavate nel piazzale antistante numerosi fabbricati - abitazione principale, capannoni utilizzati per il parcheggio di mezzi e stalle. I militari durante la perquisizione hanno anche sequestrato quattro contenitori in plastica contenenti mannite, una bilancia elettronica e numerosi sacchetti in plastica utilizzati per la pesatura, dosatura e confezionamento delle sostanze stupefacenti La pistola nei prossimi giorni sarà inviata agli esperti del Ris di Messina.