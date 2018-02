Dirigente Fn pestato, 5 persone in questura

Sarebbero cinque le persone individuate dalla Digos nell'ambito dell'indagine sull'aggressione subita ieri pomeriggio dal segretario provinciale di Forza Nuova di Palermo Massimo Ursino. In questo momento si trovano in Questura; la loro posizione è al vaglio degli inquirenti. La polizia sarebbe arrivata ai presunti responsabili del pestaggio, legati alla "sinistra antagonista", esaminando le immagini di alcune telecamere della zona. Questa mattina sono stati perquisiti i locali dello studentato "Malarazza" di via Cavour.

L'aggressione - Ursino è stato imbavagliato, legato con del nastro adesivo e malmenato in pieno centro - è stata rivendicata con una email inviata ad alcuni organi di informazione insieme al video del pestaggio realizzato da una ragazza del "commando" con uno smartphone. Nel video si sente la voce della giovane che ripete "è uno scherzo" e i lamenti della vittima.