Omicidio Rostagno, confermato ergastolo al boss Virga

La corte d'assise d'appello di Palermo ha confermato la condanna all'ergastolo emessa in primo grado per il boss Vincenzo Virga accusato dell'omicidio di Mauro Rostagno, giornalista e sociologo ucciso nelle campagne di Lenzi, nel Trapanese, il 26 settembre del 1988. Virga sarebbe stato il mandante del delitto. Assolto invece il secondo imputato, Vito Michele Mazara, accusato di essere l'esecutore materiale. In primo grado aveva avuto l'ergastolo.