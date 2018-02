C’è un ricorso contro l’elezione di De Domenico

C’è una prima grana per la “corrente accademica” del Pd messinese. La corrente che oggi candida alla Camera l’ormai ex rettore dell’Università di Messina Pietro Navarra e che pochi mesi fa ha visto eleggere all’Ars l’ex direttore generale Franco De Domenico. E la grana, per certi versi annunciata – sebbene, finora, derubricata a semplice voce di corridoio e mera ipotesi – riguarda proprio De Domenico e la sua elezione. Il più volte ipotizzato ricorso contro l’elezione di De Domenico adesso sarebbe realtà: a presentarlo al Tribunale ordinario della città dello Stretto due elettori messinesi, apparentemente non riconducibili a organi di partito anche se sembrerebbe che la “fonte” del ricorso sia, invece, assolutamente interna al Pd. Nel mirino la posizione di presunta ineleggibilità di De Domenico, che secondo i ricorrenti avrebbe dovuto dimettersi con ampio anticipo dalla carica di direttore generale dell’Ateneo, in quanto l’Università è destinataria di contributi regionali. Una circostanza che invece l’entourage di De Domenico, in fase di campagna elettorale, aveva escluso. Il primo dei non eletti, in casa Pd, è il brolese Pippo Laccoto.