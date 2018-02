Forte maltempo, ancora disagi nei collegamenti con le isole minori

A causa del peggioramento delle condizioni meteomarine si registrano ulteriori disagi nei collegamenti con le Egadi, le Eolie, Pantelleria e le Pelagie. La motonave Vesta non ha effettuato la corsa delle 15,50 da Trapani alle Egadi. Alle Eolie la “Filippo Lippi” e la nave veloce Isola di Vulcano sono state costrette a non ormeggiare a Rinella e Vulcano, mentre è stata sospesa la corsa delle 17,15 da Milazzo alle Eolie. In serata infine le corse previste per le 23 da Trapani per Pantelleria e da Porto Empedocle per le Pelagie sono state annullate.