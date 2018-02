Scontro scooter-betoniera, un morto

Salvatore Macaluso, palermitano, 54 anni, è morto in incidente stradale a Carini (Pa) in via Don Luigi Sturzo. L'uomo a bordo di una motociclo Suzuki si è scontrato contro una betoniera. Per il motociclista non c'è stato nulla da fare.

Gli agenti di polizia municipale stanno eseguendo i rilievi e sentendo alcuni testimoni che dovranno chiarire la dinamica dell'incidente per stabilire le responsabilità. Sono intervenuti anche i sanitari del 118 ma hanno potuto solo constatare la morte del motociclista.