La Regione stanzia quasi 8 milioni per asili nido comunali

Nuove opportunità economiche in arrivo per gli asili nido comunali in Sicilia. Un avviso pubblico, emanato dall'Assessorato Regionale della Famiglia e Servizi Sociali retto da Mariella Ippolito, stanzia quasi otto milioni di euro per il sostegno della spesa per la gestione ordinaria del servizio di asilo nido o micro nido comunale. In un caso, serviranno alla riduzione delle rette a carico delle famiglie dei bambini iscritti e nell'altro per l'apertura del nuovo servizio di nido o micro nido comunale o dalla implementazione di uno esistente. Dalla imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, i Comuni interessati avranno 60 giorni di tempo per presentare istanze di contributo.

"La crescita educativa dell'infanzia siciliana non può patire la scure della crisi economica - ha commentato l'assessore Ippolito -, soprattutto perché crediamo nei benefici per la crescita del bambino in una fase delicata della sua vita e per la rimozione delle barriere alla partecipazione al mercato del lavoro da parte delle madri". In parallelo - ha aggiunto Ippolito -, abbiamo pensato anche ai Comuni siciliani in difficoltà. Una parte dei contributi infatti sarà riservata agli enti strutturalmente deficitari, a quelli per i quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario o a quelli che già lo hanno deliberato".