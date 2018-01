Inventano ricatto sessuale per estorcere soldi, arrestati

La Polizia di Vittoria ha arrestato Roberto Alecci Cavallo e Fortunata D'Agosta per estorsione continuata.

La donna aveva lavorato presso la famiglia della vittima, proprietario di un'azienda agricola, come bracciante per poche

settimane e aveva escogitato con il compagno un modo per intascare denaro. D'Agosta ha inventato di aver ricevuto richieste di favori sessuali dal datore di lavoro e che il questi, in cambio di sesso, le avrebbe regalato settimanalmente dei soldi.



Il compagno, fingendosi indignato e offeso per le avances in realtà mai ricevute dalla donna, ha preteso dal datore di lavoro

un risarcimento. La vittima, minacciata da Alecci, prima ha pagato, poi è andata alla polizia. I due estortori pretendevano 1500 euro al mese. Alla consegna del denaro, però, si è presentata la polizia che li ha arrestati.