Gentiloni, G7 Taormina è biglietto visita Sicilia

"Abbiamo avuto un 2017 molto importante per la Sicilia: il G7 di Taormina verrà ricordato perché la meraviglia di quella realtà siciliana è stata presentata al mondo con l'eccellenza anche dal punto di vista organizzativo. E' stato un biglietto da visita straordinario per la Sicilia in grado di abbattere vecchi stereotipi". Lo ha detto il primo ministro Paolo Gentiloni, nella cerimonia di apertura di Palermo Capitale della cultura. (ANSA)