Morto motociclista

Un trentaseienne di Gela, Rocco Saponetto, è morto dopo un incidente stradale verificatosi a metà mattinata lungo la statale 115, in contrada Caterlipe a Licata (Ag). L'uomo era in sella alla sua motocicletta Yamaha quando, per cause ancora in corso d'accertamento da parte della polizia Stradale, ha sbattuto contro una Ford Fiesta guidata da un pensionato di 73 anni, originario di Alimena (Pa). Nel violento impatto, il trentaseienne ha perso una gamba. E' stato soccorso e portato all'ospedale di Licata (Ag) da dove, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasferito, in elisoccorso, all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta. I medici lo hanno sottoposto ad un intervento chirurgico, ma le condizioni del trentaseienne di Gela non gli hanno lasciato scampo. Ferito, ma non in maniera grave, anche l'anziano. La motocicletta, dopo l'impatto, si è incendiata e sul posto si sono arrivati anche i vigili del fuoco. (ANSA)