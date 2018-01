Bertorotta (M5S), sono indagata, ritiro candidatura a Senato

Dopo aver ricevuto un avviso di garanzia per "delle pressioni che avrei esercitato per un'assunzione presso una casa famiglia dove ho fatto un'ispezione" si ritira dalla candidatura a Palazzo Madama la senatrice catanese, Ornella Bertorotta del M5s. Lo rende noto lei stessa sul suo profilo Facebook rivelando di essere "sottoposta ad indagine per una questione riguardante il 2015" per fatti dei quali si dice "totalmente estranea".

Non è noto quale sia la Procura che indaga. "Mai nella mia vita - aggiunge - avrei pensato di trovarmi in una situazione del genere, ma ho fiducia nella magistratura. Sono convinta che la Legge sia uguale per tutti, anche per me. Ho ritirato la mia candidatura al Senato per tutelare il movimento 5 stelle e per avere la serenità di difendermi qualora venissi rinviata a giudizio. Noi del M5s - chiosa - siamo chiamati a dare sempre l'esempio e sono onorata di avere la possibilità di farlo anche questa volta dimettendomi da candidata, ma resterò sempre un'attivista".