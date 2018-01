Vola con la jeep nel burrone, muore 32enne di Oreto

Secondo le prime ricostruzioni il ragazzo avrebbe perso il controllo del mezzo, per cause al vaglio degli inquirenti, mentre percorreva un impervio tratto della contrada Vaccarizzo, all’altezza del torrente Floripotema. Nulla da fare per il trentaduenne che, sebbene conoscesse bene il territorio, anche per la sua passione per la caccia, che lo portava spesso nelle zone montane del comprensorio, non ha potuto evitare il precipizio, che lo ha inghiottito assieme al suo inseparabile fuoristrada. Il mezzo, sbandando sulla strada sterrata, in un punto in cui è facile perdere il controllo, è precipitato dopo un volo di diversi metri nel burrone, senza lasciare scampo al conducente. Ai soccorritori non è rimasto altro da fare che accertarne il decesso, avvenuto certamente sul colpo.

Venuto, con la solita comitiva, era reduce anche ieri da una battuta di caccia al cinghiale. Al termine di una giornata spensierata, stava rientrando verso il centro abitato, percorrendo quel tratto di strada. Dietro la sua jeep un altro mezzo che trasportava gli amici, i quali, disperati, hanno assistito alla terribile scena dell’incidente, consumata in pochi secondi.

