Sci: manca neve, saltano campionati europei sci alpinismo Etna

Ad annunciare l'annullamento dell'evento, al quale avrebbero partecipato oltre 400 atleti da tutta Europa, è stato il presidente dimissionario del comitato organizzatore Pietro Agen "In questi giorni - ha detto Agen - il mio sguardo è costantemente rivolto al nostro vulcano. Non c'è un filo di neve e fino al 9 di febbraio le previsioni danno sporadiche nevicate e temperature ben al di sopra dello 0. E' abbastanza impensabile che possano esserci le condizioni adatte per lo svolgimento delle gare. Non ci sarebbero più i tempi per approntare le piste e non si avrebbe il giusto strato di neve". "Pur non avendo ancora iniziato la promozione dei campionati attraverso le campagne pubblicitarie - ha continuato Agen - continuano ad arrivare prenotazioni da atleti, allenatori, giudici, accompagnatori e appassionati di sci alpinismo richiamati dall'evento. Per correttezza nei confronti di queste persone, ma anche dei tanti ristoratori e proprietari di alberghi e B&B che stanno riservando le stanze, riteniamo sia giusto ammettere che non ci sono le condizioni per attrezzare le gare". In una nota si sottolinea che "se il Comitato organizzatore locale ci rimette migliaia di euro, la Sicilia perde una grossa opportunità di rilanciare la sua immagine attraverso un evento che avrebbe avuto un'eco mondiale vista la partecipazione di atleti provenienti da Paesi europei ed extra europei come l'Iran, la Cina, il Canada e l'Argentina".