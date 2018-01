Gotha 7, ecco i nomi

I Carabinieri del Comando Provinciale di Messina e della locale Sezione Anticrimine

del ROS hanno eseguito 29 provvedimenti a carico dei sottonotati indagati:

1. ANTONUCCIO Antonino, nato a Barcellona P.G. il 22.05.1963;

2. BENVENGA Santino, nato a Barcellona P.G. il 13.09.1992;

3. CALABRESE Tindaro, nato a Novara di Sicilia il 3.9.1973;

4. CALDERONE Gianni, nato a Barcellona P.G. il 5.02.1983;

5. CANNULI Francesca, nata a Messina il 09.07.1965;

6. CHIOFALO Salvatore, nato a Barcellona P.G. il 26.09.1989;

7. CHIOFALO Sebastiano, nato a Barcellona P.G. il 18.09.1993;

8. D’AMICO Antonino, nato a Barcellona P.G. (ME) il 17.2.1978;

9. DE LUCA CARDILLO Antonino, nato a Barcellona P.G. (ME) il 25.9.1981;

10. FOTI Mariano, nato a Barcellona P.G. (ME) 31.03.1970;

11. GAROFALO Fabrizio, nato a Barcellona P.G. (ME) il 24.11.1969;

12. IMBESI Ottavio, nato a Barcellona P.G. (ME) il 2.06.1971;

13. IMPALA’ Giuseppe Antonio, nato a Barcellona P.G. il 19.11.1963;

14. MERLINO Antonino, nato a Barcellona P.G. (ME) il 5.5.1968;

15. MESSINA Francesco Carmelo, nato a Barcellona P.G. (ME) il 2.01.1947;

16. MILONE Agostino, nato a Barcellona P.G. (ME) il 28.4.1969;

17. MILONE Filippo, nato a Barcellona P.G. (ME) il 25.10.1936;

18. MOLINO Domenico Giuseppe, nato a Barcellona P.G. (ME) il 16.10.1959;

19. MUNAFO’ Massimiliano, nato a Barcellona P.G. (ME) il 30.03.1969;

20. PICCOLO Salvatore, nato a Terme Vigliatore (ME) il 08.12.1966;

21. RAO Giovanni, nato a Castroreale (ME) il 20.4.1961;

22. SALAMONE Francesco, nato a Castroreale (ME) il 09.10.1961;

23. SANTANGELO Salvatore, nato Barcellona P.G. (ME) il 12/09/1984;

24. SCORDINO Carmelo, nato a Barcellona P.G. (ME) il 20.01.1963;

25. SCORDINO Tindaro Santo, nato a Barcellona P.G. (ME) il 08.05.1984;

26. SPADA Sergio, nato a Palermo il 07.09.1980;

27. TRECCARICHI Antonio Giuseppe, nato a Cesarò (ME) il 13.02.1964;

28. TRIFIRO’ Carmelo Salvatore, nato a Barcellona P.G. (ME) l’11.05.1972;

29. TRIFIRO’ Maurizio, nato a Rodì Milici (ME) il 6.7.1979.

Analogo provvedimento è stato eseguito dalla Squadra Mobile della Questura di

Messina e dal Commissariato di P.S. di Barcellona P.G. a carico dei seguenti 11

soggetti:

1. BELLINVIA Antonino, nato a Barcellona P.G. l’8.08.1954;

2. CAMPISI Agostino, nato a Patti il 16.11.1961;

3. CRISAFULLI Alessandro, nato a Barcellona P.G. il 18.08.1982;

4. FOTI Francesco, nato a Barcellona P.G. (ME) il 5.01.1941;

5. GIAMBO’ Carmelo, nato a Barcellona P.G. (ME) il 23.07.1971;

6. GIARDINA Massimo, nato a Patti il 10.09.1977;

7. LENA Tindaro, nato il 2.04.1973 a Patti;

8. MAGGIO Alessandro, nato a Barcellona P.G. (ME) il 21.8.1987;

9. MARINO Tindaro, nato il 15.06.1960 a Gioiosa Marea (ME);

10. NAPOLI Santo, nato a Milazzo (ME) il 9.9.1950;

11. PORCINO Angelo, nato a Barcellona P.G. (ME) il 19.04.1956.