Navarra pronto alla sfida

Va chiudendosi il cerchio sulle candidature alle Politiche del 4 marzo. In casa Partito democratico i maggiori grattacapi, anche se ormai gran parte dei giochi sembrano fatti. Sembrano ormai non esserci più dubbi sul fatto che il nome di punta, a Messina, sarà quello del rettore dell’Università, Pietro Navarra. Pare che addirittura per lui si stia pensando ad una doppia candidatura: all’uninominale, dove si va a caccia di preferenze, e al proporzionale, subito prima o subito dopo una big nazionale (il ministro Madia?). Sul fronte Senato, invece, il nome forte sembra quello di Giuseppe Antoci all’uninominale, mentre il leader di Sicilia Futura Beppe Picciolo dovrebbe essere in lista nel collegio plurinominale, in coppia con l’ex assessore regionale Luisa Lantieri, espressione del ras del Pd ennese Mirello Crisafulli.

Intanto sul versante della sinistra acque agitate nel partito di Pietro Grasso in Sicilia. Il coordinamento regionale di Liberi e Uguali, ieri riunito ad Enna, ha espresso un forte dissenso contro le candidature imposte nell’Isola dai vertici nazionali.

