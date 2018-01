Incidente, muore motociclista 50enne

Emanuele Leto, 50 anni è morto in un incidente stradale in via Evangelista Di Blasi a Palermo. La sua moto Aprilia si è scontrata con un furgone Iveco Daily che stava facendo manovra. Nell'impatto il motociclista è finito sull'asfalto ed è deceduto. Sono interventi i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti di polizia municipale per eseguire i rilievi