"La mafia continua ad alimentarsi col pizzo"

"Voglio innanzitutto ringraziare l'autorità giudiziaria per l'impegno e lo sforzo quotidianamente profusi in un territorio caratterizzato dall'endemico fenomeno mafioso. Un grazie anche ai 'miei' carabinieri che giornalmente operano al servizio dei cittadini per l'affermazione della legalità. Nel corso degli anni cosa nostra, pur avendo mutato pelle e diversificato i propri affari, continua a essere viva e impegnata - anche attraverso il pizzo - nella ricerca quotidiana e ossessiva di denaro".

Lo dice il colonnello Antonio Di Stasio, comandante provinciale dei carabinieri di Palermo commentando l'operazione antimafia col fermo di 5 indagati. "Per questo - aggiunge - a tutti i cittadini, ai commercianti e agli imprenditori di questa stupenda terra esprimo la mia gratitudine per essersi - ancora una volta - affidati allo Stato, continuando a denunciare gli estortori".