Bimbo s'ustiona con scarica elettrica

Un bambino di sette anni si trova in prognosi riservata al reparto Grandi ustionati dell'ospedale Civico di Palermo, dopo essere stato investito da una scarica di corrente in via Gaspare Palermo: il piccolo avrebbe infilato un oggetto metallico in una cabina elettrica, in strada, provocando un corto circuito. Oltre alla polizia, che indaga sull'accaduto, sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici dell'Enel che hanno messo in sicurezza la cabina.