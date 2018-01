Il film su Mori un caso politico

Polemiche sulla proiezione del docufilm sul generale Mori, in programma domani, alle 11, a Palazzo dei Normanni. L’iniziativa, voluta dall’assessore regionale Vittorio Sgarbi, organizzata in collaborazione con il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè, vedrà la partecipazione del generale Mario Mori e del colonnello Giuseppe De Donno, entrambi imputati nel processo sulla trattativa Stato-mafia. Dopo l’annuncio della manifestazione, con un comunicato diffuso da Sgarbi, arrivano le polemiche. Tra i più critici Fabio Granata, uno dei fondatori di “Diventerà Bellissima”, che parla apertamente di «autentica vergogna» e di «farsa», proprio mentre il procedimento penale sulla Trattativa entra in una fase delicata. Non le manda a dire il M5S: «Siamo all’assoluzione preventiva», dice il deputato regionale Giancarlo Cancelleri.

I particolari potete leggerli nell'edizione cartacea