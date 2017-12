Incidente stradale, morto ciclista

E' morto il ciclista investito ieri a Palermo da una Nissan Micra che non si è fermata. Giuseppe Schiera, 60 anni maresciallo dei carabinieri era stato trasportato al Trauma center di Villa Sofia, dove oggi è morto. L'incidente è avvenuto in via Luigi Sarullo. L'autista dell'auto, 27 anni, S.C.L., residente nella vicina via Alla Falconara, è stato individuato e posto ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. I rilievi dell'incidente sono stati eseguiti dalla sezione infortunistica della polizia municipale e dai carabinieri. (ANSA)