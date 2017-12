Giovane ferito con colpi di arma da fuoco

Un ragazzo di 27 anni, Vincenzo Selvaggio è stato portato in ospedale Villa Sofia dai suoi familiari la notte scorsa dopo essere stato ferito da quattro colpi di arma da fuoco.

Il giovane, che vive nel quartiere Zisa a Palermo, è stato trovato in via Fausto Coppi davanti a una chiesa, disteso a terra, da alcuni parenti che erano stati avvertiti dell'aggressione. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di San Lorenzo che hanno aperto un procedimento contro ignoti per tentato omicidio.