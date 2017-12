Ars, altra fumata nera per il presidente

Seconda fumata nera all'Ars. Anche la seconda votazione per l'elezione del presidente dell'Ars è andata a vuoto. Gianfranco Miccichè (FI) non ce l'ha fatta per un solo voto, ottenendo 35 preferenze, al di sotto della metà più uno dei deputati come prevede il regolamento parlamentare.

Dopo le due fumate nere della prima e della seconda votazione, è stata rinviata a domani, alle 11, la seduta parlamentare per l'elezione del presidente dell'Assemblea siciliana. Nella terza votazione servirà la maggioranza assoluta dei presenti, se nessuno dovesse raggiungerla si procederà al ballottaggio tra i due deputati più votati e sarà eletto chi otterrà la maggioranza delle preferenze.