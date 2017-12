Alfano: in Sicilia voto inquinato

Il risultato elettorale in Sicilia «fa parte dei segnali che un politico deve sapere cogliere». Angelino Alfano, ieri da “Mezz’ora in più” su Rai3, ha dato la sua letture delle recenti regionali siciliane: «ho fatto le liste pulite nel mio partito e non siamo entrati in Parlamento. Questo mi ha addolorato. Provo amarezza per un brutto segnale». Il leader Ap e ministro degli Esteri ha segnalato allora che «il fatto che la raccolta del consenso sul piano clientelare prevale ancora, anche sull’ipotesi di un progetto nuovo, è piuttosto evidente».

Vittorio Sgarbi, ieri a Catania, ha chiarito i contorni della sua presenza nella giunta Musumeci: «La mia vita da assessore sarà forse breve, per alcuni è a termine, non nel mio cuore. Se dovessi decidere se stare in Parlamento o rimanere in Sicilia, sceglierei sicuramente la seconda condizione. Sarà una questione diversa l’eventuale nomina a Ministro...».

