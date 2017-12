Matteo Messina Denaro, nella rarissima foto sfocata, in bianco e nero, con i Ray-ban, è sulla copertina del magazine di Le Monde, in edicola oggi, che lo presenta come «L'uomo più ricercato d’Italia».

Nell’interno, sette pagine di reportage e fotografie, essenzialmente dalla Sicilia, dal titolo «Il fuggitivo di Cosa Nostra». «Sono 24 anni che è in fuga - si legge - sfugge alla giustizia nonostante il milione e mezzo di taglia per la sua cattura. Nell’ombra, Matteo Messina Denaro ha continuato ad agire. Protagonista nei sanguinosi anni 90, autore di numerosi omicidi, il boss con i Ray-ban - dopo la morte a metà novembre del padrino dei padrini, Totò Riina - avrebbe preso il comando della mafia siciliana. Un’organizzazione criminale ormai a sua immagine: invisibile, moderna ma sempre potente».