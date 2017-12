Figlia di Riina apre webshop "Zù Totò" con il marchio del boss

"Benvenuti su Zù Totò". E' quanto si legge all'indirizzo web zu-toto.scontrinoshop.com/about con l'obiettivo di vendere prodotti con un marchio che celebra il capomafia Totò Riina, morto qualche settimana fa. "Siamo in due... Maria Concetta Riina e il marito Antonino Ciavarello - si legge - vogliamo commercializzare alcuni prodotti a marchio 'Zù Totò', iniziamo con le cialde di caffè, facciamo questa prevendita per raccogliere ordini e capitali che servono per avviarci, visto che ci hanno sequestrato tutto senza motivo".

Nel sito si legge: "Grazie in anticipo della fiducia, attendiamo numerosi i vostri ordini e poi, il tempo di costituire nuova ditta e vi spediremo quanto pre-ordinato. Per ulteriori info: zutotodistribuzione@libero.it". Intanto anche sul suo profilo Facebook, Maria Concetta Riina, figlia del boss, facendo riferimento all'iniziativa scrive: "Il leone è ferito ma non è morto, presto si rialzerà e continuerà a combattere... Come ha sempre fatto, Sempre". Tony Ciavarello, marito di Maria Concetta Riina, è agli arresti domiciliari, a San Pancrazio, piccolo centro della provincia brindisina. Sta scontando sei mesi per una truffa commessa nel 2009 a Termini Imerese (Pa).