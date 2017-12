Feste hard con moglie per soldi, arrestato

Un uomo di 51 anni di Siracusa è stato arrestato dai carabinieri a Catania con l'accusa di aver fatto prostituire la moglie 50enne pubblicando su siti web specializzati annunci in cui si cercavano partecipanti a incontri di sesso di gruppo. Deve rispondere di sfruttamento della prostituzione. La donna ha dichiarato che il marito, se la clientela lo permetteva, assisteva agli incontri come voyeur.



L'annuncio recitava: "Vera coppia con lei 38 anni molto bella, seleziona 2, massimo 3 single per organizzare piccola gang con partecipanti di almeno 35 anni, aspetto gradevole, puliti e consapevoli di riflettere almeno 150 volte prima di contattarci.

Per chi crede alle favole evitate di contattarci". L'uomo avrebbe anche fornito un numero telefonico mobile, preferendo la comunicazione su WhatsApp e poi appuntamento in piazza Stesicoro, in centro. E' stato bloccato proprio in piazza: aveva incontrato tre uomini, si era fatto consegnare 150 euro ciascuno e stava per accompagnarli nel B&b dove c'era la moglie.