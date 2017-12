Giornalista minacciato su Fb, denunciato 19enne

L'indagine è scattata il 1 dicembre dopo che una persona che non vive in provincia di Siracusa, che ancora deve essere identificata, ha pubblicato un post di intimidazione nei confronti del giornalista. A quel punto è iniziata un'accesa discussione con commenti continui: "dignità non è fare la spia", "questi tipi si devono buttare giù", "andiamolo a prendere per dargli lezione". Tra questi anche il ragazzo di 19 anni che è stato subito identificato e denunciato dagli agenti del commissariato. Le indagini continuano anche in altre provincie per individuare gli altri partecipanti alla discussione