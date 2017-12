Incidente in autostrada, un morto e due feriti

L'Anas comunica che sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” il traffico è provvisoriamente bloccato, in entrambe le direzioni, tra gli svincoli di Enna e Caltanissetta, a causa di un incidente avvenuto al km 112,500.

Per cause in corso di accertamento, un’autovettura ha impattato, senza coinvolgere altri veicoli, contro le barriere di protezione laterali.

Tra gli occupanti, due persone sono rimaste ferite e una ha perso la vita.

Sul posto è presente l’elisoccorso per il trasporto dei feriti e una squadra dell’Anas è al lavoro per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata agli svincoli di Enna e Caltanissetta con itinerario alternativo lungo le statali 177bis e 626.