Il sindaco Agrigento diffida Sky: la serie "Power" diffama la città

"Non trasmettete quella serie tv perché è lesiva dell'immagine della città". Lo afferma il sindaco di Agrigento Lillo Firetto che ha diffidato Sky Italia dal mandare in onda i nuovi episodi di "Power", il serial tv americano, prodotto e interpretato dal rapper newyorchese Jackson Curtis, in arte '50 Cent".

Si chiama "Agrigento", nella finzione televisiva, il locale di proprietà del protagonista, James St. Patrick, boss dedito ai traffici di droga, soprannominato Ghost; un locale che serve da "copertura" e dove si incontrano i malavitosi per il controllo del traffico e dello spaccio. Nelle scene, quando viene inquadrato l'ingresso del locale, oltre al nome "Agrigento" appare il logo della città dei templi, quello cioè con i tre giganti che sorreggono le torri merlate. Firetto, avendo appreso della programmazione anche in Italia, su Sky Atlantic, ha incaricato l'ufficio legale del Comune di procedere nei confronti del produttore e delle televisioni, per far bloccare la messa in onda della serie.